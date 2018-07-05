رسميا.. استقالة رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات

كتب: محمد محسن أبو النور

أكد رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات محمد التليلى المنصرى، اليوم الخميس، أنه تقدم باستقالته رسميًا من رئاسة الهيئة، على خلفية اتهامه بارتكاب تجاوزات وصفت بـ"الخطيرة"، خلال الانتخابات البلدية الماضية فى تونس.

ونقلت "إرم نيوز" عن المنصرى قوله إنه سيكشف عن أسباب استقالته من رئاسة هيئة الانتخابات فى الوقت المناسب، لكنه أبدى استياءه من الاتهامات التى تعرض لها فى الآونة الأخيرة من أعضاء الهيئة بارتكاب تجاوزات فى الاستحقاق البلدى فى مايو الماضى.

وأضاف أنه سيكشف العديد من الحقائق، وخاصة تصرّفات بعض أعضاء هيئة الانتخابات، نافيا اتهامه بتعطيل تنفيذ بعض القرارات، مشيرًا إلى أنّ "مسار الانتخابات مازال متواصلًا، وأنّه سيقع الإمضاء على القرارات الترتيبية".