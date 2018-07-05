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الخميس، 05 يوليه 2018 12:30 م
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رسمياً.. الاتحاد الأوروبى يلغى الفحوصات الإضافية عن الفراولة المصرية

الخميس، 05 يوليه 2018 12:00 م
رسمياً.. الاتحاد الأوروبى يلغى الفحوصات الإضافية عن الفراولة المصرية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المفوضية الأوروبية قررت رسمياً إلغاء الفحوصات الإضافية التى كانت تطبق على الفراولة المصرية، بناء على التوصية الصادرة من مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التى تخضع لفحوصات إضافية.

وأشار أبوستيت إلى أن الدول أعضاء  لجنة النبات والحيوان وإلغاء والعلف بالمفوضية  الأوروبية قاموا بالتصويت على توصية مجموعة العمل، لصالح رفع الفراولة المصرية من قائمة الحاصلات الزراعية التى يتم عليها تطبيق الفحوصات الإضافية، وهو ما صدر بشأنه القرار الأوروبي، الذى تم اعتماده الإثنين الماضى.

وأوضح وزير الزراعة أن تلك الخطوة جاءت بعد التأكد من الإجراءات الحجرية  والمعملية الجديدة التى اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للاستهلاك المحلى والتصدير إلى الخارج.

وأكد أبوستيت أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الوزارة لازالت تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصر فى هذا الشأن، من أجل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادراتنا من المحاصيل الزراعية المختلفة.

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الصادرات الزراعية

المفوضية الاوربية

الفروالة المصرية




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