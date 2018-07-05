الرئيسية تقارير مصرية رئيس الوزراء يلتقى السفير السعودى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك الخميس، 05 يوليه 2018 04:02 م مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، السفير أسامة بن أحمد نقلى، السفير السعودى بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء دعم أطر التعاون المشترك بين مصر والسعودية فى شتى المجالات. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. كاتب لبنانى: برنامج حكومة مصطفى مدبولى يؤسس لدولة حديثة وتنمية شاملة فى مصر مقالات الصحف.. مكرم محمد أحمد يرصد ما يدور فى الساحة الدولية حول الأزمة السورية.. علاء عريبى يحلل بيان حكومة مصطفى مدبولى.. عماد الدين أديب: الأهم من الحب أن نعرف كيف نترجمه مصطفى مدبولى: جائزة التميز الحكومى تهدف لنشر التنافسية بالجهاز الإدارى السفير السعودي القاهرة مصر مجلس الوزراء المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية" المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966 ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا "مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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