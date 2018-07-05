رئيس الوزراء يلتقى السفير السعودى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، السفير أسامة بن أحمد نقلى، السفير السعودى بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء دعم أطر التعاون المشترك بين مصر والسعودية فى شتى المجالات.