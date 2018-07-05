الرئيسية تقارير مصرية رئيس الوزراء يصدر قرارا بضم قريتى منطى وميت نما إلى نطاق مدينة شبرا الخيمة الخميس، 05 يوليه 2018 12:18 م الدكتور مصطفى مدبولى كتبت هند مختار إضافة تعليق أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بضم قريتى منطى وميت نما إلى نطاق مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطن لتجنسه بالإسرائيلية دون إذن مسبق الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص أراضى للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق القليوبية مصر مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا "مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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