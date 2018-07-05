رئيس الوزراء يصدر قرارا بضم قريتى منطى وميت نما إلى نطاق مدينة شبرا الخيمة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بضم قريتى منطى وميت نما إلى نطاق مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.