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الخميس، 05 يوليه 2018 06:18 م
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خفر السواحل الإسبانى ينقذ 70 مهاجرا بينهم 12 طفلا

الخميس، 05 يوليه 2018 05:08 م
خفر السواحل الإسبانى ينقذ 70 مهاجرا بينهم 12 طفلا مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية
أ ش أ
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قالت خدمة الإنقاذ البحرى فى إسبانيا على تويتر إن خفر السواحل الإسبانى أنقذ أمس الأربعاء 70 مهاجرا بينهم 12 طفلا من ثلاثة قوارب مختلفة فى مضيق جبل طارق.

وقال خفر السواحل إن 62 مهاجرا منهم جاءوا من دول أفريقيا جنوبى الصحراء وثمانية من المغرب.

وساعد أعضاء فى الصليب الأحمر المهاجرين الذى جئ بهم إلى ميناء طريفة فى جنوب إسبانيا.

وانخفضت الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط بشدة إذ وصل إلى أوروبا نحو 45 ألف مهاجر هذا العام مقارنة بأكثر من مليون فى 2015.

ووصل صباح أمس أيضا إلى ميناء برشلونة قارب إنقاذ من منظمة أوبن أرمز الخيرية وعلى متنه 60 مهاجرا بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا استقباله.

واستقبلت اسبانيا الشهر الماضى 629 مهاجرا كانوا على متن قارب الإنقاذ أكواريوس.

 

 


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