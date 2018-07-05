حبس أمين شرطة واثنين آخرين سرقوا شركة أجهزة إلكترونية بالدقى

كتب سليم على _ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس أمين شرطة واثنين أخرين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى وسرقتهم فرع شركة أجهزة إلكترونية ومحمولة شهيرة بمنطقة الدقى، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوق على ظروفها وملابساتها.

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار متهم ثالث هارب وأحد أفراد العصابة، للتحقيق معه فى الاتهامات المسندة إليه بالاشتراك مع أفراد العصابة فى عملية السرقة.

كشفت التحقيقات، أن المتهمون اقتحموا فرع الشركة بطبنجة "صوت" وسلاح أبيض واستوليا على خزينة بداخلها مبلغ مالي وبعض الهواتف المحمولة وأجهزة لاب توب، تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه، وفروا هاربين مستقلين سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين عقب إجراء تحريات مكثفة حول الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وهم "محمد .م" 45 عام و"أحمد. م " 25 عاما عاطل، و"أيمن. م" 37 عام مندوب مبيعات بالمحل الذى شهد الواقعة، وأخر يدعى " أحمد.ف" 28 سنة (هارب).