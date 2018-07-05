توجيهات فورية من الرئيس لوزيرة الصحة بتطوير القطاع وتوفير الرعاية اللائقة

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول جهود تحديث وتطوير القطاع الصحى، ومشروع التأمين الصحي الشامل، وجهود إنهاء قوائم انتظار المرضى، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تطوير القطاع الصحى في مصر بشكل شامل، مؤكداً ضرورة أن يؤدى تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها على نحو يشعر به المواطن ويعالج التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوى.

كما وجه الرئيس بالانتهاء من قوائم انتظار المرضى خلال أقرب وقت ممكن، وإجراء مسح طبى للكشف عن فيروس "سي" لدى المواطنين، مع توفير العلاج لمن تظهر إصابته بهذا المرض، وكذلك استمرار العمل على توفير الرعاية الصحية اللائقة بمختلف المحافظات في إطار المشروع القومى للمستشفيات النموذجية.

ووجه الرئيس بإضافة 18 مستشفى جامعى للمشروع بما يساهم فى التخفيف عن أهالى المحافظات وعدم احتياجهم للانتقال من أماكن إقامتهم للمحافظات الأخرى لتلقى العلاج. كما وجه بسرعة إطلاق مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة فى مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع أن الوزارة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى إصلاح النظام الصحي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، وإحداث تحسن سريع وملموس في عدد من الملفات الصحية بما يعود بالفائدة على صحة المواطنين، فضلاً عن رفع مستوى التدريب لمختلف عناصر المنظومة الطبية بما يعزز من مكانتهم الإقليمية والدولية.

وأكدت "هالة زايد" أنه من أهم مستهدفات خطة العمل خفض معدلات النمو السكاني، من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والتحفيزية، وبما يساهم فى تحسين مستوى الحياة للمواطنين وشعورهم بثمار التنمية الاقتصادية.

وعرضت الوزيرة في هذا الإطار أهم محاور خطة الوزارة، موضحة أن مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يأتي على رأس الأولويات، ومشيرة إلى بدء المرحلة الأولى لإطلاق المشروع بتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية التى ستوفر الخدمة من ناحية توفير التجهيزات الطبية والبنية التحتية اللازمة والميكنة والتدريب.

وأضافت أنه من المخطط أن تبدأ المرحلة الأولى للمشروع بمحافظة بورسعيد، على أن تليها محافظات السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء تباعاً.

وفى ذات السياق، عرضت وزيرة الصحة جهود الوزارة فى إنهاء قوائم انتظار المرضى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المستهدف هو إنهاء قوائم الانتظار وتوفير منظومة مستديمة ومحكمة لتجنب تراكم أعداد جديدة من المرضى، مع مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمة الطبية وتحسين آليات مراقبة الخدمة الصحية، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

كما عرضت الوزيرة، خلال الاجتماع تطورات تنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، موضحة أنه تم اختيار 29 مستشفى بمحافظات الجمهورية لتصبح مستشفيات نموذجية، تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أية أعباء مالية إضافية عليهم، ومشيرة إلى أن تلك المستشفيات سيكون بها جميع التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح وزراعة النخاع والكلى والكبد، والمخ والأعصاب، والتخصصات الجراحية الدقيقة وتقدم كافة الخدمات الطبية.