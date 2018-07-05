"تنمية الصادرات" تبحث مع "التجارة اليابانية" ترويج المنتجات المصرية باليابان

كتب – إسلام سعيد

قام وفد هيئة تنمية التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) برئاسة Takashi Tsunem المدير العام لمكتب جيترو الإقليمى بالقاهرة بزيارة هيئة تنمية الصادرات لبحث أوجه التعاون فى مجال ترويج الصادرات المصرية للسوق اليابانية ودعم قدرات المصدرين المصريين.

من جانبها أكدت شيرين الشوربجى رئيس الجهاز التنفيذى لتنمية الصادرات أهمية الاستفادة من الخبرة اليابانية فى الدعم الفنى للمنتجات المصرية والمصدرين المصريين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أنه تم الاتفاق مع الجانب اليابانى على أهمية التعاون فى مجال نقل الخبرات والمعرفة لتنمية الصادرات المصرية وتنمية التبادل التجارى البينى وربط الشركات فى اطار تنمية سلاسل القيمة.