تعرف على الأوراق المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه بعد شراء وحدة سكنية

كتب محمد محسوب

قال أحمد جابر، المحامى بمجلس الدولة، إن نقل ملكية عداد مياه الشرب أحد أسرع إجراءات تأكيد ملكية المشترى للوحدة السكنية الجديدة حال وجود عداد منفصل للوحدة أو الشقة التى تم شراؤها.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددًا من الأوراق المطلوبة لنقل الملكية يجب أن يحرص البائع والمشترى أو الموكل عنهما أخذهم معه عند الذهاب لنقل الملكية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى تتمثل فى:

1- صورة من التعاقد المبرم بين الطرفين.

2- صورة من البطاقة الشخصية للبائع.

3- صورة من البطاقة الشخصية للمشترى.

4- أخر إيصال مياه للوحدة أو الشقة.