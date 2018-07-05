تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

الفراولة المصرية

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

موقع الأرض من الشمس

إغلاق شارع وادي النيل

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

قلعة صلاح الدين الأيوبى

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

خفض فاتورة الكهرباء

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

زراعة البطاطس

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

توفير لقاحات الماشية

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

الدكتور مصطفى مدبولى فى جولة تفقدية





المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

بطريرك الكاثوليك

العاصمة الإدارية