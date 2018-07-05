تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
محافظ القاهرة: إنشاء مصنعين لاستغلال مخلفات الرخام بشق الثعبان
رسمياً.. الاتحاد الأوروبى يلغى الفحوصات الإضافية عن الفراولة المصرية
الفراولة المصرية
وزير النقل يعلن تسليم كراسات شروط مشروعى القطار عالى السرعة الثلاثاء
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
الجمعية الفلكية بجدة: الكرة الأرضية تصل لأبعد نقطة عن الشمس غدًا
موقع الأرض من الشمس
إغلاق شارع وادى النيل لإنشاء محطة مترو لمدة 3 سنوات بدءًا من الجمعة
إغلاق شارع وادي النيل
"القوى العاملة" تنتهى اليوم من قبول طلبات 100 سائق للعمل بالخليج
محمد سعفان وزير القوى العاملة
الزراعة: حزمة إرشادية لمحصول الجوافة تجنبًا لمخاطر الإصابة بالأمراض خلال يوليو
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى غدًا فى قلعة صلاح الدين الأيوبى
قلعة صلاح الدين الأيوبى
التعليم العالى: 55 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
تعرف على خطوات خفض فاتورة الكهرباء بنسبة 30% × 5 معلومات
خفض فاتورة الكهرباء
"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات بنك ناصر ومكاتب البريد بعلاوة 15%
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
صور.. "الزراعة": الاتفاق مع هولندا على منظومة جديدة لاستيراد تقاوى البطاطس
زراعة البطاطس
الإسكان: بيع 36693 كراسة شروط لحجز 30145 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الزراعة: توفير لقاحات تحصين الماشية من الجلد العقدى بالمحافظات
توفير لقاحات الماشية
اتحاد أمهات مصر: أسعار أتوبيسات المدارس الخاصة زادت الضعف ومبالغ فيها
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
الخشت : تخصيص 3 معامل لتسجيل رغبات الطلاب و4 مبانى بالمدينة الجامعية للتنسيق
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
"التعليم العالى": 48 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وزير الإسكان: 192 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالعبور
الدكتور مصطفى مدبولى فى جولة تفقدية
محافظ القاهرة: دعمنا هيئة النقل العام بــ90 أتوبيسا و12 بـ"دورين"
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
بطريرك الكاثوليك يسافر إلى روما للمشاركة فى صلاة "الفاتيكان" لأجل الشرق الأوسط
بطريرك الكاثوليك
العاصمة الإدارية: 152 فدانا لتدوير المخلفات و"واى فاى" مجانى بالشوارع
العاصمة الإدارية
حماية المستهلك: وقف بث إعلان "كورس لى مورال" لتضليل المواطنين
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