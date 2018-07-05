تركيب 5 ركنات للدراجات بمنطقة الزمالك ضمن مبادرة "سكتك خضرا"

ماجد تمراز

قال اللواء هشام خشبة، رئيس حى غرب القاهرة، إنه تم البدء فى تركيب ركنات للدراجات فى شوارع الحى، ضمن مبادرة " سكتك خضراء" والتى دشنتها محافظة القاهرة لنشر ثقافة استخدام الدراجات والحفاظ على البيئة من التلوث، وهي مبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع الدنمارك، وعدد من نوادى الروتارى والجمعيات الأهلية.

وأضاف رئيس الحى، أنه تم تركيب 5 ركنات بالزمالك ضمن المرحلة الأولى فى الأماكن الآتية (تقاطع شحرة الدر مع شارع 26 يوليو، تقاطع شارع حسن صبرى مع شارع 26 يوليو، شارع محمد الثاقب مع إسماعيل محمد، أسفل كوبرى 15 مايو بممشى الكورنيش، أسفل كوبرى 6 أكتوبر بممشى الكورنيش).

وأوضح رئيس الحى، أنه تم التنسيق مع جمعية الزمالك، من أجل وضع العلامات الإرشادية وكذلك وضع حواجز للدراجات لمنع سرقتها.