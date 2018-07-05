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الخميس، 05 يوليه 2018 05:37 م
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تجديد حبس متهمين 15يوما لاتهامهما بالتحريض ضد الدولة

الخميس، 05 يوليه 2018 04:35 م
تجديد حبس متهمين 15يوما لاتهامهما بالتحريض ضد الدولة محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب واستعراض القوة والبلطجة. 
 
ووجهت النيابة للمتهمين "مصطفى. ج" و "محمد.ع"، عدة اتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 

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