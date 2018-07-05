تجديد حبس الصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر 15يوما

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وتعتبر القضية 441 استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عددا من المتهمين نفس الاتهامات، وهى القضية رقم 977 لسنة 2017 ، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامى لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2".