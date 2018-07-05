تأخر قطار 518 سياحى "الإسكندرية ـ المنصورة" بسبب سقوط عجلة من الجرار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعتذارها لجمهور الركاب عن تأخر قطار 518 سياحى "الإسكندرية ـ المنصورة"، وذلك بسبب سقوط عجلة من جرار القطار أثناء خروجه من الورشة بحوش محطة الإسكندرية.

وقال بيان رسمى، إنه على الفور وجهه المهندس سيد إبراهيم سالم رئيس الهيئه بسرعة الدفع بأدوات الرفع واتخاذ إجراءات السلامة لرفع الجرار والاستعداد الجيد بالسكة.

وأكدت الهيئه في بيانها، ان الواقعه لم تتسبب في أي خسائر ماديه او بشريه او أي تأخيرات ولم تؤثر على حركة مسير القطارات وقد كلف السيد المهندس سيد سالم غرفة عمليات الهيئه بالمتابعه المتلاحقه للحدث والعمل على انتظام حركة القطارات على الشبكه بأكملها انتهت.