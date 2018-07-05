تأجيل دعوى تطالب بندب مستشار للتحقيق فى واقعة الشروع بقتل محام لـ6 سبتمبر

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة ، تأجيل نظر الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامى ، والتي يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بامتناعه عن ندب مستشار تحقيق فى واقعة الشروع فى قتل محامى لجلسة 6 سبتمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٦٧٢٩ لسنة ٧٢ قضائية، كل من وزير العدل والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة اسئناف القاهرة وطنطا والنائب العام والمجلس القومى لحقوق الانسان.

وذكرت الدعوى أن المدعى تقدم بطلب لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ، لإصدار قرار منه لرئيس محكمة استئناف طنطا لندب مستشار تحقيق وفق المادة ٦٥ جزاءات جنائية للتحقيق فى جريمة شروع فى قتل المدعى، لوجود شبهة تحيز نظرا لحيثية المتهمين ونفوذهم، وهذا مثبت بالمستندات فى القضية رقم٤٣٠ جنايات جزئى تلا، إلا أنه أحال الطلب إلى التفتيش وامتنع عن تنفيذه.