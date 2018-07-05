بومبيو يتوجه إلى بيونج يانج لإجراء مباحثات حول برنامجها النووى

أ ف ب

غادر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو واشنطن، اليوم الخميس، متوجهاً إلى بيونج يانج، حيث يجرى جولة من المفاوضات مع زعيمها كيم جونج أون حول أسلحتها النووية.

التقى الرئيس دونالد ترامب كيم فى قمة تاريخية فى سنغافورة فى يونيو ومنذ ذلك الحين تؤكد واشنطن أن شبح الحرب النووية قد زال.

ولكن البيان الصادر عن القمة لم يكن مفصلا، وكُلف بومبيو بالتفاوض على خطة للتوصل إلى "نزع كامل للسلاح النووى" فى شبه الجزيرة الكورية. ويتطلب هذا من كيم الإعلان بالتفصيل عن حجم أسلحته النووية وبرنامج التخصيب والموافقة على جدول زمنى لتفكيك منشآته واخضاعها للتفتيش.

وتأمل واشنطن بإنجاز العملية خلال سنة ولكن العديد من الخبراء ومعارضى ترامب يحذرون من أن القمة لم تخرج سوى بالقليل وبأن العملية قد تستغرق سنوات.