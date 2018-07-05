video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو يتوجه إلى بيونج يانج لإجراء مباحثات حول برنامجها النووى

الخميس، 05 يوليه 2018 09:57 ص
بومبيو يتوجه إلى بيونج يانج لإجراء مباحثات حول برنامجها النووى بومبيو وزعيم كوريا الشمالية
أ ف ب
إضافة تعليق

غادر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو واشنطن، اليوم الخميس، متوجهاً إلى بيونج يانج، حيث يجرى جولة من المفاوضات مع زعيمها كيم جونج أون حول أسلحتها النووية.

التقى الرئيس دونالد ترامب كيم فى قمة تاريخية فى سنغافورة فى يونيو ومنذ ذلك الحين تؤكد واشنطن أن شبح الحرب النووية قد زال.

ولكن البيان الصادر عن القمة لم يكن مفصلا، وكُلف بومبيو بالتفاوض على خطة للتوصل إلى "نزع كامل للسلاح النووى" فى شبه الجزيرة الكورية. ويتطلب هذا من كيم الإعلان بالتفصيل عن حجم أسلحته النووية وبرنامج التخصيب والموافقة على جدول زمنى لتفكيك منشآته واخضاعها للتفتيش.

وتأمل واشنطن بإنجاز العملية خلال سنة ولكن العديد من الخبراء ومعارضى ترامب يحذرون من أن القمة لم تخرج سوى بالقليل وبأن العملية قد تستغرق سنوات.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس المكسيكى المنتخب يلتقى بومبيو فى 13 يوليو

الخارجية الأمريكية: بومبيو بحث مع لافروف وقف إطلاق النار فى جنوب سوريا

بومبيو ولافروف يبحثان هاتفياً التحضيرات للقمة المرتقبة بين ترامب وبوتين

بومبيو

وزير الخارجية الأمريكى

مايك بومبيو

كوريا الشمالية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة