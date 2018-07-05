بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

كتبت- هبة حسام

بالرغم من الانخفاض بشكل بطىء فى معدل المواليد وبالرغم من أن معدل الزيادة لا يزال مرتفعاً، إلا إنها تعد بداية مبشرة، حيث انخفض المعدل بنهاية العام الماضى 26.8 فى الألف، بعد أن وصل إلى 31.9 فى الألف خلال عام 2012، كما يعد هذا المعدل لعام 2017 الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، كان معدل المواليد بدأ فى التزايد منذ عام 2006 والذى سجل خلاله 25.7 فى الألف، مستمراً فى الزيادة تدريجياً حتى وصل إلى 31.9 فى الألف عام 2012، ثم اتجه لانخفاض بطىء حتى وصل إلى 26.8 فى الألف خلال 2017.

يعد عام 2017، العام الذى سجل أقل معدل للمواليد منذ عام 2008 والذى سجل معدل مواليد 27.3 فى الألف.

ويوضح الجدول التالى، والصادر عن جهاز الإحصاء ضمن دراسة له حول الخصائص الديموجرافية للسكان، حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية لها، تطور معدل المواليد وفقاً للنوع "ذكور وإناث" خلال الفترة من 2006 – 2017.



تطور معدل المواليد خلال الفترة من 2006- 2017

وفى سياق متصل، أشارت البيانات الإحصائية إلى معدل الوفيات خلال عام 2017، والذى سجل 5.7 فى الألف، بعد وصوله لـ 6.3 فى الألف عام 2006، ثم تناقص قليلاً ليتراوح بين 6.2 و 6.1 فى الألف فى الفترة من 2007- 2011.

منذ عام 2012 ومعدل الوفيات يشهد تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض، حتى سجل 5.7 فى الألف العام الماضى.

ووفقاً لجهاز الإحصاء، أدت التغيرات التى حدثت فى معـدل المواليـد ومعـدل الوفيات على مدار الفترة من 2006 – 2017 إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية من 19.5 فى الالف عام 2006 إلى 25.4 فى الألف خلال 2012، ثم بـدأ فى التذبذب بين الانخفاض والإرتفاع لينخفض إلى 21.1 فى الألف عام 2017.