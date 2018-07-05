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الخميس، 05 يوليه 2018 02:55 ص
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اليوم.. انعقاد اللجنة الوزارية المصرية المجرية بحضور 5 وزراء

الخميس، 05 يوليه 2018 01:00 ص
اليوم.. انعقاد اللجنة الوزارية المصرية المجرية بحضور 5 وزراء الدكتورة سحر نصر
كتب عبد الحليم سالم
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تعقد اليوم الخميس الدورة الثالثة للجنة الوزارية المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن الجانب المصرى، وليفنت مجيار، وزير الدولة المجرية للشؤون البرلمانية عن الجانب المجرى، بأحد فنادق القاهرة.

من المنتظر أن يشهد اللقاء 5 وزراء، هم: الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وهشام عرفات وزير النقل وأشرف صبحى وزير الشباب وعمرو طلعت الاتصالات وعز الدين أبو ستيت وزير الزراعة. كما ستوقع الوزيرة عددا من الاتفاقيات المشتركة.


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اللجنة المصرية المجرية

سحر نصر

وزيرة الاستثمار

التعاون الدولى




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