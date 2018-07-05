"اليوم السابع": "مدبولى" يعرض القائمة النهائية لترشيحات المحافظين على الرئيس

تحت عنوان "مدبولى" يعرض القائمة النهائية لترشيحات المحافظين على الرئيس استعداداً لإعلانها" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الجمعة، المؤشرات الأخيرة لحركة المحافظين المقبلة التى من المتوقع أن تشمل 15 محافظا جديدا بخلاف نقل بعض القدامى إلى محافظات أخرى، هذا إلى جانب العديد من الملفات والقضايا التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

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"مدبولى" يعرض القائمة النهائية لترشيحات المحافظين على الرئيس استعداداً لإعلانها.. الحركة تشمل 15 محافظا جديدا.. ونقل بعض القدامى من مواقعهم إلى محافظات أخرى



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