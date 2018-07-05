video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"اليوم السابع": "مدبولى" يعرض القائمة النهائية لترشيحات المحافظين على الرئيس

الخميس، 05 يوليه 2018 07:12 م
"اليوم السابع": "مدبولى" يعرض القائمة النهائية لترشيحات المحافظين على الرئيس عدد اليوم السابع
إضافة تعليق

تحت عنوان "مدبولى" يعرض القائمة النهائية لترشيحات المحافظين على الرئيس استعداداً لإعلانها" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الجمعة، المؤشرات الأخيرة لحركة المحافظين المقبلة التى من المتوقع أن تشمل 15 محافظا جديدا بخلاف نقل بعض القدامى إلى محافظات أخرى، هذا إلى جانب العديد من الملفات والقضايا التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

 

واقرأ فى عدد الغد أيضا..
 

"مدبولى" يعرض القائمة النهائية لترشيحات المحافظين على الرئيس استعداداً لإعلانها.. الحركة تشمل 15 محافظا جديدا.. ونقل بعض القدامى من مواقعهم إلى محافظات أخرى
 

الأهلى: لدينا بدائل كثيرة للرعاية بعد فسخ عقد "صلة"


 

"المالية": صرف رواتب الموظفين يوم 17 يوليو بالعلاوات الجديدة
 

40 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى بين الزمالك وجروس


 

المؤشرات الأولية تؤكد ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. الانتهاء من تصحيح 70% من مواد الثانوية العامة
 

"كنت هموت" أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن.. ياسر جلال: نجاح مسلسل "رحيم" فاق توقعاتى

"الاتصالات" والعربية والتصنيع"تبحثان خطط التحول الرقمى بالوزارات والمنشآت الحكومية
 

"الآثار" تفتتح معرض "كنوز مصرية" فى موناكو اليوم.. المعرض يضم 150 قطعة أثرية ويهدف إلى تحسين صورة مصر فى الخارج


 

"المركزى": ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.25 مليار دولار
 

رئيس الأركان يلتقى عدداً من الضباط المرشحين لتولى المناصب القيادية


 

"القومى للأمومة" يكشف زيادة حالات زواج الأطفال
 

p
 

 


إضافة تعليق

نتيجة الثانوية العامة

مؤشرات نتائج الثانوية العامة

مصطفى مدبولى

حركة المحافظين

الأهلى وصلة

اليوم السابع




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة