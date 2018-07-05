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الخميس، 05 يوليه 2018 07:00 ص
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اليوم.. الحكم على 16 متهما بقضية "الخلافات الثأرية بالصف"

الخميس، 05 يوليه 2018 07:00 ص
اليوم.. الحكم على 16 متهما بقضية "الخلافات الثأرية بالصف" المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بحكمها فى إعادة محاكمة 16 متهماً على الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالسجن المؤبد، عقب اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغاً بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطةالصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.


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