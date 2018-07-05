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الخميس، 05 يوليه 2018 12:30 ص
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النيابة تطلب التحريات حول اعتداء شاب على عامل بمسجد فى 6 أكتوبر

الخميس، 05 يوليه 2018 12:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول اعتداء شاب على عامل بمسجد فى 6 أكتوبر مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اعتداء شاب على عامل بأحد المساجد فى أكتوبر، وأصابه بجرح باستخدام قطعة زجاج، لاعتراضه على إغلاق المسجد صباحا، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتسلمت النيابة التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه، وارفقته بملف التحقيقات فى القضية.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد تعرض عامل بمسجد للاعتداء من جانب أحد الأشخاص.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين إصابة عامل المسجد بجرح نتيجة الاعتداء عليه بقطعة زجاج على يد مريض نفسى، بسبب اعتراض المتهم على إغلاق المسجد فى الصباح وتحفظ رجال المباحث على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 


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