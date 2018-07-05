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المعمل الكيميائى يحدد مصير "حمادة" ضبط بحوزته 2000 قرص مخدر بالمرج

الخميس، 05 يوليه 2018 01:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير "حمادة" ضبط بحوزته 2000 قرص مخدر بالمرج أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة المرج الجزئية، خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على عاطل وبحوزته 2000 قرص مخدر ، واعداد تقرير فنى بالمضبوطات ، وامرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الاجرامى للمتهم فى تجارة المخدرات .

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على "حمادة ش ع" 38 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "ضرب"، والمطلوب التنفيذ عليه فى ذات القضية، والمقضى فيها بالحبس سنة، لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم المرج منطقة سكنه مكاناً لتجارته غير المشروعة.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم ضبطه وبحوزته 2000 قرص مخدر، ومبلغ مالى 200 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات والتى امرت بما سبق.

 


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