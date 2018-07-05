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الخميس، 05 يوليه 2018 04:56 م
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المعارضة السورية: الوساطة الأردنية تنجح فى إعادة المفاوضات مع ضباط الروس

الخميس، 05 يوليه 2018 04:22 م
المعارضة السورية: الوساطة الأردنية تنجح فى إعادة المفاوضات مع ضباط الروس سوريا
رويترز
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قال متحدث باسم المعارضة المسلحة فى سوريا إن الوساطة الأردنية نجحت فى إعادة مفاوضى المعارضة إلى الطاولة مع ضباط روس بشأن التوصل لاتفاق نهائى ينهى القتال ويسلم محافظة درعا لسيطرة الدولة.

وقال إبراهيم الجباوى إن من المتوقع أن يعقد الجانبان محادثات مساء اليوم فى مدينة بصرى الشام الجنوبية التى عقدت فيها بالفعل أربع جولات من المحادثات منذ يوم السبت لكنها لم تنجح حتى الآن فى التوصل لاتفاق.

وقال مسؤولون فى المعارضة المسلحة إن الاختلافات الرئيسية تتركز على تسليم المسلحين لأسلحتهم دفعة واحدة أم على مراحل قبل تسليم المناطق التى يسيطرون عليها لسلطة الدولة تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية.


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