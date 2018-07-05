"المصرية للاتصالات "WE و"اتصالات مصر" توقعان اتفاقيتان للتجوال والترابط البينى

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE و شركة اتصالات مصر عن توقيعهما تعديلا لاتفاقية التجوال المحلى التى تم توقيعها فى يوليو من العام الماضي، حيث سعت الشركتين لتوقيع هذا التعديل بهدف الوصول لشروط أفضل على المستوى التجارى ومستوى جودة الخدمة، وتضمنت الاتفاقية مزايا سعرية للشركة المصرية للاتصالات مقارنة بالاتفاقية السابقة نظرا للتطور الحالى لأحجام حركة البيانات لعملاء المصرية للاتصالات فى السوق المصرى، كما تضمنت الاتفاقية خدمات التجوال المحلى لعملاء المصرية للاتصالات عبر شبكة اتصالات مصر فى خدمات الصوت و البيانات، وتمتد الاتفاقية حتى نهاية عام 2022.

كما وقعت الشركتان اتفاق أولى لتقديم خدمات الترابط البينى للخدمات الصوتية للمحمول حيث يشمل الاتفاق بعض المميزات التجارية لأسعار الإنهاء على شبكة المحمول للشركة المصرية للاتصالات، و يهدف الاتفاق لوضع الأطر الخاصة بتحقيق الترابط بين الشركتين وهو أول اتفاق توقعه الشركة المصرية للاتصالات لخدمات الترابط البينى للمحمول.

وصرح المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:"إن توقيع الاتفاقيتين خطوة هامة لتحقيق صالح الشركة وخاصة فيما يتعلق بهوامش الارباح وتحسين الخدمات المقدمة لعملائها، وتبرز الاتفاقيتين قوة العلاقة والشراكة الناجحة مع شركة اتصالات مصر فى كافة المجالات، حيث إنهما امتداد لسلسلة من الاتفاقيات مع اتصالات مصر فى مجال الخدمات الدولية والتجوال المحلى والمشاركة فى المواقع وتمتد لتشمل الشراكات المتوقعة فى مجال خدمات الاتاحه على شبكة المصرية للاتصالات".

و أضاف البحيرى أن توقيع الاتفاقيتين يعد خطوة ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة التى ترتكز على تحسين هوامش الربح لخدمات المحمول عن طريق تقليص نسب تكاليف التجوال المحلى والترابط مرحلياً تزامناً مع الاستمرار فى بناء شبكة الجيل الرابع الخاصة بالشركة.

كما علق المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر قائلاً:" سعداء بتوقيع اتفاقية التجوال المحلى والاتفاق الاولى للترابط البينى مع الشركة المصرية للاتصالات صاحبة الخبرات الكبيرة فى السوق المصرى، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستمثل إضافة حقيقية للشركتين ومن ثم لعملاء الشركتين فى المرحلة القادمة".

وأضاف متولى أن شركة اتصالات مصر تمتلك أفضل تغطية للمحمول فى السوق المصرى بسبب امتلاكها أحدث شبكة اتصالات تمكنها من تقديم خدمة متميزه للعملاء.