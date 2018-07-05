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الخميس، 05 يوليه 2018 02:54 م
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"المشروعات": استخراج السجل التجارى والتراخيص والبطاقة الضريبية بكافة الفروع

الخميس، 05 يوليه 2018 01:24 م
"المشروعات": استخراج السجل التجارى والتراخيص والبطاقة الضريبية بكافة الفروع نيفين جامع
كتب إسلام سعيد
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كشف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيساعد العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى استخراج المستندات الرسمية لهم من خلال الشباك الواحد بكل فروع الجهاز.
 
وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة، إن جهازها سيسهل على أصحاب المشروعات الصغيرة استخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية وكافة التراخيص وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية المتاحة لدى الجهاز مثل الدعم الفنى والتسويقى وتدريب الشباب على إعداد دراسات الجدوى وخطة العمل اللازمة للحصول على تمويل.
 
وأشارت جامع على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية، إلى أن الجهاز يسعى لاقحام الشباب فى سوق العمل وإشراكهم فى المعارض الداخلية والخارجية لعرض منتجاتهم وتسويقها بشكل يسهل بيعها.
 
 
 
 

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جهاز المشروعات الصغيرة

نيفين جامع

التراخيص الصناعية

السجل التجارى




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