المحامين: زوال قيد ممدوح إسماعيل ونقل أبو إسماعيل والزمر لجدول غير المشتغلين

كتب محمد السيد

أعلن عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، زوال قيد ممدوح إسماعيل القيادى الإخوانى الهارب خارج البلاد، لعدم ممارسته مهنة المحاماة و سفره خارج البلاد، وذلك وفقا لقانون المحاماة ونصوصه وفى ضوء تنقية الجداول.

وأضاف عبد الجواد أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل حازم صلاح أبو إسماعيل وصفوت عبد الغنى وطارق الزمر، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة وذلك لعدم سدادهم الاشتراكات السنوية، مشيرا إلى أنه تم إسقاط قيد حازم عبد الوهاب بيومى لسفره خارج البلاد.

وأكد أن ثمار تنقية جداول القيد فى الفترة الأخيرة أسفرت عن قيد 23415 محامٍ فى جدول الابتدائى و 9153 فى الاستئناف و 709 فى النقض و 50035 فى جدول غير المشتغلين، موضحا أن إجمال التقاعد بلغ 12470 وإجمالى الوفاة بلغ نحو 23237، وأن المستبعدين من الجدول بلغوا نحو 77068 ومحو قيد 1463 وأنه تم إسقاط قيد 7845 وزوال قيد نحو 66984 محام لعدم سداد الاشتراكات.

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن جهود التنقية كان لها تأثير فى ضبط جدول نقابة المحامين، مشيرا إلى أن النقل لجدول غير المشتغلين وإسقاط القيد يأتى لأسباب قانونية وفقا لقانون المحاماة، مشيرا إلى أن قانون المحاماة نظم شروط القيد واستمراره.

وتابع :"غير صحيح ما يدعيه البعض أن النقابة تأخذ مواقف سياسية ضد أحد ولكنها تطبق القانون والأحكام والمشهد العام يوضح أن أغلبهم مسافرين للخارج و لا يزاولون مهنة المحاماة، هؤلاء المستبعدين والمنقولين لجدول غير المشتغلين غير صالحين لممارسة المهنة، فهم تجردوا من صفة محام مقيد بجدول نقابة المحامين وأصبحوا مجردين من صفة محام لعدم وجودهم فى جدول المشتغلين".