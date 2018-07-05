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المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

الخميس، 05 يوليه 2018 08:12 ص
المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، يوم الثلاثاء، الموافق 17 يوليو 2018، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.

 

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم، مؤكدًا أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.

 

 وأكد وزير المالية، أن الأجور سترتفع الشهر الجارى بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بحد أدنى 65 جنيها والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليارجنيه عن العام المالى الماضى.

 

 

 

 


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المالية

صرف رواتب العاملين بالدولة

موعد صرف العاملين بالدولة

موعد صرف راتب يوليو

موعد صرف العلاوات الدورية والاستثنائية

اخبار مصر




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