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"القوى العاملة" تنتهى اليوم من قبول طلبات 100 سائق للعمل بالخليج

الخميس، 05 يوليه 2018 03:00 ص
"القوى العاملة" تنتهى اليوم من قبول طلبات 100 سائق للعمل بالخليج محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تنتهى وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من قبول طلبات 100 راغب فى العمل على مهنة سائق مركبة خفيفة، ومعدلات ثقيلة للعمل لدى شركة للتجارة والمقاولات، بإحدى دولة الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازى من 6 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مصرى تقريبًا، فضلاً عن توفير المسكن والمواصلات الداخلية من وإلى العمل، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.
 
وقد بدأت لجنة الاختبارات الشخصية الموفدة من دولة العمل فى اختيار المتقدمين بطلباتهم وذلك تحت إشراف الوزارة.
 
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة: أن المهن المطلوبة سائق مركبة خفيفة الخبرة 3 سنوات فأكثر والسن من 25 إلى 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازى من 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه مصرى تقريبا.
 
كما تطلب الشركة سائق معدات ثقيلة الخبرة 3 سنوات فأكثر، والسن من 25 إلى 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازى من 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مصرى تقريبًا.
 
وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، سارى لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلى، وشهادات الخبرة، وصورة شخصية، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.
 
وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.
 

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