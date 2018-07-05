الفن والثقافة من أجل السلام.. أمسية فنية للمركز الثقافى اليمنى بالقاهرة

نظم المركز الثقافي اليمني بالقاهرة برعاية السفير الدكتور محمد علي مارم سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية، أمسية فنية تحت عنوان الفن والثقافة من أجل السلام بمشاركة عدد من المطربين والمبدعين اليمنيين.

وقالت المستشار عائشة العولقى ان هذه الأمسية تأتى ضمن الأنشطة التى يقيمها المركز الثقافى من أجل تحقيق السلام في بلادنا ونشر الثقافة اليمنية وتعزيز التبادل الثقافى مع الأشقاء فى جمهورية مصر العربية .

وثمنت المستشار عائشة جهود السفير الدكتور محمد مارم فى دعم أنشطة المركز خلال الفترة الماضية وأكدت أن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ستعقد خلال الفترة القادمة.

وقدم كلاً من المطربين إيمان إبراهيم وحسن الزغبى عدد من الوصلات الغنائية كما شارك الفنانون أحمد العدني وعلي مجاهد وعازف العود هيثم الحضرمي في إحياء الأمسية.

وتخلل الحفل الذي قدمه الإعلامي الكبير محمد عبدالرحمن عدداً من الفقرات الشعرية للشعراء اليمنيون والعرب الأستاذ عبدالله باكداده نائب وزير الثقافة في بلادنا وثروت سليم من مصر وعبير العطار من سوريا وتغريد فياض من لبنان ..

حضر الأمسية عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية والمهتمين بالفن والثقافة .