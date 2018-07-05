"العصافير المحمرة".. أكلة تجدها فى الميادين الشعبية..صور

كتب سيد الخلفاوى

إذا كنت من محبى عربات المأكولات الشعبية التى تنتشر بعدد من ميادين مصر، فلابد أنك رأيت بائعى "العصافير المحمرة"، وهم قليلون، فإذا كنت من المارة بميدان السيدة عائشة بالقاهرة، سترى بائعا أمامه صينية ممتلئة بالعصافير المذبوحة المعدة للطعام ويقوم بتحميرها ويعرضها للبيع.

سعيد الشرقاوى بائع العصافير المحمرة، يقول إنه اتخذ من بيع العصافير مهنه له ومعروف فى أكثر من ميدان ويقصده صائدى العصافير لبيعها، وهو ما يوفر له الكميات الكبيرة التى يعرضها.

وأضاف الشرقاوى لـ" اليوم السابع"،: "أنا جربت أعمل حمام وأبيعه بالطريقه دى وممشيش.. وجربت أعمل سمان ممشيش.. فقلت لازم أكون مميز فاشتغلت فى العصافير وشغالة تمام وسعر الواحدة يبدأ من 1.5 جنيه لـ 2 جنيه، وليها زبونها".

وأوضح أن أصعب جزء فى طبخ العصافير وإعدادها للطعام هو تنظيفها من الريش، قائلا: "جربت أعمل ماكينة للتنظيف ومقدرتش انفذها كنت مستعد أدفع 10 آلاف جنيه لتنفيذها بس معرفتش".

وعن طريقة اعداد العصافير قال سعيد: "فى نوعين، عصافير مسلوقة وعصافير محمرة.. المحمرة بتكون مسلوقة فى الأول أنا بنضفها من الريش وبرمى الأحشاء والرأس وبحمرها بعد سلقها فى السمن أمام المارة وبضيف ملح وبعض التوابل أحيانا وتؤكل بعظامها على مرة واحدة وبدون خبز وطعمها جميل جدا.

وعن فوائدها قال بائع العصافير: "أنا معرفش تحديدا بس المشاع إنها تقى وتعالج البواسير وأحيانا بتوصف لبعض المرضى وفى ناس كتير بتدور عليا مخصوص".

ويقول أحد المشتريين، إنه يحب أكل العصافير منذ صغره قائلا: "كانت بتتحط فى المزا، وأنا بحبها جدا".



عصافير محمرة أكلة للتسالى



عصافير محمرة











