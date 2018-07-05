الشرطة فى جنوب أفريقيا: مهاجم المسجد لا صلة له بالتطرف أو الإرهاب

(رويترز)

قالت وحدة التحقيق فى شرطة جنوب أفريقيا اليوم الخميس، إن الشخص الذى قتل اثنين من المصلين فى مسجد الشهر الماضى كان مريضا نفسيا ولا صلة له بالتطرف.

وقُتل اثنان من المصلين طعنا وأصيب آخران خلال الواقعة التى حدثت أثناء صلاة الفجر فى مسجد بمنطقة مالمسبرى وهى بلدة زراعية صغيرة على بعد 65 كيلومترا شمالى كيب تاون.

وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص بعد أن رفض الاستسلام لها وحاول مهاجمة أفرادها.

وقال المتحدث باسم الوحدة البريجادير هانجوانى مولاودزى "لا توجد صله بالتطرف أو أنشطة مرتبطة بالإرهاب فى هذه القضية. إنها حالة فردية لشخص يعانى من مشاكل نفسية خطيرة" مضيفا أن المهاجم كان مريضا فى إحدى المصحات النفسية.

جاءت واقعة مالمسبرى بعد شهر من قيام ثلاثة رجال مسلحين بمسدسات وسكاكين بطعن ثلاثة مصلين فى مسجد شمالى ميناء دربان على الساحل الشرقي، ولقى أحد المصلين حتفه وأصيب الآخران بجروح خطيرة.