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الخميس، 05 يوليه 2018 06:39 م
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الشرطة العراقية تقتل 15 إرهابيا وتطهر 63 قرية غربى كركوك

الخميس، 05 يوليه 2018 05:07 م
الشرطة العراقية تقتل 15 إرهابيا وتطهر 63 قرية غربى كركوك القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، مقتل 15 إرهابيا، وتطهير 63 قرية، واعتقال 15 مشتبها بهم، ضمن عملية "ثأر الشهداء" بمناطق غربى محافظة كركوك.


وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قطعات الفرقة الثالثة والفرقة الخامسة والفرقة السادسة ولواء القوات الخاصة تواصل عملياتها العسكرية في قرى ووديان ومناطق محافظة كركوك بالتفتيش باتجاه غرب المحافظة للوصول إلى خط التماس مع عمليات محافظة صلاح الدين في جبال مكحول وجبال حمرين.


وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل 15 إرهابيا، وتطهير 63 قرية، وتدمير 7 سيارات مفخخة، وإلقاء القبض على 15 من المشتبه بهم، فضلا عن تدمير مقر تدريب للإرهابيين، والاستيلاء على قذائف هاون، وتدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة.

من ناحية أخرى، أعلنت مصادر استخبارية عراقية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على قيادي بتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة ديالى. 

 

 


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