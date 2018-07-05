السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية منشأة رمزى بمركز إطسا، بسبب خلاف علي قطعة أرض زراعية وتم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية قرية منشأة رمزى بمركز إطسا.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وتمت السيطرة على طرفي المشاجرة وتبين أنها بين كل من "خليل ح ع" 59 سنة فلاح مصاب برش خرطوش بالساق اليسرى، و"أحمد خ ح" 22 سنة فلاح ضبط وبحوزته بندقية خرطوش، و"محمد ح ع" 25 سنة "هارب" "طرف أول" و"إبراهيم ع ن" 49 سنة تاجر، و"محمود ع ن" 24 سنة ضبط وبحوزته بندقية خرطوش "طرف ثانى"، والطرفان أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية وتبين أن سبب الخلاف بين الطرفين قيام الطرف الثانى بشراء قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة و3 قراريط بذات الناحية وإصرار الطرف الأول على الحصول على مبلغ مالى "سمسرة"، وبماجهة الطرفان تبادلا الإتهامات وفى وقت لاحق بنشوب حريق بمنزل الأول من الطرف الأول وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده وتسبب فى احتراق بعض الأثاث ونفوق رأس عجل بقرى، واتهمت "إلهام س" 26 سنة زوجة نجل صاحب النزل كلا من "محمد ع ن" 22 فلاح ووشقيقه معتز 24 سنة "أشقاء الطرف الثانى" بإشعال النيران بالمنزل وتم ضبطهما وبمواجهتهما أنكرا إرتكاب الواقعة.

وتوصلت التحريات لإتهام أهلية الطرف الأول بافتعال الحريق لاتهام الطرف الثانى وتم تعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة الأمنية بالقرية وتحرر المحضر رقم 4213 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.