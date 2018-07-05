السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بالدقهلية بسبب ماس كهربائى

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية فى قرية كفر الحاج عزب التابعة لمركز السنبلاوين.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة السنبلاوين ، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بقرية كفر الحاج عزب" دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل العقيد عصام رضوان مأمور المركز، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأول بمنزل مكون من ثلاث طوابق ملك المدعو فدغم د. ح. 60 سنة عامل ومقيم بذات القرية، نجم عن ذلك احتراق بعض محتويات الشقة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال مالك المنزل، علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية بالشقة ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.