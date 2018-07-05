الزراعة: 5 طرق للقضاء على انتشار الجلد العقدى للماشية أبرزها التخلص من القمامة

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عدة طرق للقضاء على انتشار المرض وعلاجة بالمحافظات .. وهى كالاتى:-

1- رفع درجة الوعى لدى مربى الماشية نحو الإبلاغ الفورى لأجهزة الخدمات البيطرية عند ظهور أعراض المرض.

2- رفع درجة الوعى لدى مربى الماشية لتقديم حيواناتهم للتحصين والالتزام بالبرنامج الموضوع من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لرفع مستوى الصد المناعى حتى لا تكون الحيوانات عرضة للإصابة بالمرض.

3- رفع درجة الوعى لدى المربيين للتخلص الآمن من الحيوانات النافقة بالطرق الصحية المتبعة فى هذا الشأن وكذا التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات.

4- رفع الوعي بتطبيق نظم وإجراءات الأمن الحيوى فى المزارع.

5- تكثيف حملات رش ومكافحة الحشرات والتخلص من المستنقعات والقمامة.



