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الخميس، 05 يوليه 2018 02:15 م
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الزراعة: 5 طرق للقضاء على انتشار الجلد العقدى للماشية أبرزها التخلص من القمامة

الخميس، 05 يوليه 2018 01:45 م
الزراعة: 5 طرق للقضاء على انتشار الجلد العقدى للماشية أبرزها التخلص من القمامة الجلد العقدى - ارشيفية
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عدة  طرق للقضاء على  انتشار المرض وعلاجة  بالمحافظات ..  وهى كالاتى:- 

1- رفع درجة الوعى لدى مربى الماشية نحو الإبلاغ الفورى لأجهزة الخدمات البيطرية عند ظهور أعراض المرض.

2- رفع درجة الوعى لدى مربى الماشية لتقديم حيواناتهم للتحصين والالتزام بالبرنامج الموضوع من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لرفع مستوى الصد المناعى حتى لا تكون الحيوانات عرضة للإصابة بالمرض.

3- رفع درجة الوعى لدى المربيين للتخلص الآمن من الحيوانات النافقة بالطرق الصحية المتبعة فى هذا الشأن وكذا التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات.
4- رفع الوعي بتطبيق نظم وإجراءات الأمن الحيوى فى المزارع.
 
5- تكثيف حملات رش ومكافحة الحشرات والتخلص من المستنقعات والقمامة.
 


 

 

 


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وزارة الزراعة

الجلد العقدى

مزراع الماشية

الخدمات البيطرية

مربى الماشية




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