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الخميس، 05 يوليه 2018 05:40 م
خالد صلاح
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"الزراعة" ضبط 5539 عبوة مبيدات محظورة تدوالها خلال 30 يوما

الخميس، 05 يوليه 2018 04:11 م
"الزراعة" ضبط 5539 عبوة مبيدات محظورة تدوالها خلال 30 يوما الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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أكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام  فى الفترة من 20 مايو وحتى 20 يونيو، بلغت 5539 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظورة تداولها، وتم تحرير 37 محضرا فى عدة مناطق، منها بشمال الدلتا وشمال الصعيد.

وأكد تقرير مكافحة الآفات، أن ضبط العبوات المغشوشة والمحظور تداولها بالأسواق، جاء من خلال المرورعلى 527 محلا، منها محلات مرخصة 391  محلا، و105 محلات غير مرخصة، و46 محلا تحت التراخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإدارى للمحلات غير المرخصة.

 


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