"الزراعة" ضبط 5539 عبوة مبيدات محظورة تدوالها خلال 30 يوما

أكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام فى الفترة من 20 مايو وحتى 20 يونيو، بلغت 5539 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظورة تداولها، وتم تحرير 37 محضرا فى عدة مناطق، منها بشمال الدلتا وشمال الصعيد.

وأكد تقرير مكافحة الآفات، أن ضبط العبوات المغشوشة والمحظور تداولها بالأسواق، جاء من خلال المرورعلى 527 محلا، منها محلات مرخصة 391 محلا، و105 محلات غير مرخصة، و46 محلا تحت التراخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإدارى للمحلات غير المرخصة.