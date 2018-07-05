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الخميس، 05 يوليه 2018 07:22 ص
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الزراعة: حزمة إرشادية لمحصول الجوافة تجنبًا لمخاطر الإصابة بالأمراض خلال يوليو

الخميس، 05 يوليه 2018 06:00 ص
الزراعة: حزمة إرشادية لمحصول الجوافة تجنبًا لمخاطر الإصابة بالأمراض خلال يوليو الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإرشادات الفنية لمزارعى الجوافة خلال شهر يوليو، لزيادة الإنتاج وتجنب الإصابة بأمراض المحصول وقلة تساقط الثمار.
 
وكشف تقرير المحاصيل الزراعية، أن من أهم المعاملات الجيدة فى رعاية حدائق الجوافة متابعة إزالة الحشائش، وأن يكون التسميد بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهرياً تقسم على دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهرياً على دفعات أسبوعية، وفى الأراضى الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر.
 
وأضاف التقرير، أنه بالنسبة للأشجار حديثة النمو غير المثمرة فيفضل إضافة الأزوت على دفعات شهرية حسب عمر الشجرة، ويضاف 4/3 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثراً فى منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطة بجزء من تراب التربة.
 
وعن برنامج الرى لحدائق الجوافة، أكد تقرير الحاصلات الزراعية، أن الاستهلاك المائى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط، عمر الأشجار السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، أكبر من 6، كمية المياه باللتر 18 / 25 / 35 / 60 / 70 / 80-90، بالإضافة إلى مكافحة الحشائش، ويبدأ العلاج الصيفى للحشرات القشرية بالزيت المعدنى، كذلك يتم الرش الوقائى ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصى به.
 

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