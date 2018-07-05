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الخميس، 05 يوليه 2018 03:58 م
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الزراعة تعلن 7 أسباب لانتشار مرض الجلد العقدى.. تعرف عليها

الخميس، 05 يوليه 2018 02:13 م
الزراعة تعلن 7 أسباب لانتشار مرض الجلد العقدى.. تعرف عليها أبقار - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة  واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الخدمات البيطرية، أن أسباب انتشار مرض الجلد العقدى فى مصر والمعوقات والمشكلات المصاحبة لتنفيذ أعمال الخدمات البيطرية، كالاتى:-

1-انتشار الناقلات الحشرية ومنها الناموس خاصة خلال شهور الصيف ويرجع ذلك إلى انتشار البرك والمستنقعات المائية والقمامة.

2-عزوف العديد من المربيين عن التحصين كونه بمقابل مادى.

3-عدم قيام المربيين بالإبلاغ الفورى عن ظهور حالات مرضية.

4- قيام المربيين بالتخلص من الحيوانات النافقة بطرق غير صحية بإلقائها بالقنوات والمصارف المائية دون الرجوع الى أجهزة الطب البيطري.

5-قيام المربيين بعلاج حيواناتهم على نفقتهم الخاصة كما يلجا بعض المربيين الى شراء لقاحات خاصة مجهولة المصدر وتحصين حيواناتهم بمعرفتهم ودون اللجوء الى أجهزة الطب البيطري.

6-ارتفاع تكاليف العلاج للراس المصابة.

7- عدم كفاية إجراءات أجهزة المحليات نحو القيام بدورها في تنفيذ حملات الرش وتطهير البرك والمستنقعات والتخلص من القمامة.


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وزارة الزراعة

مرض الجلد العقدى

مربى الماشية

الواحدات المحلية

تطهير البرك والمستنقعات




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