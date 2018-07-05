الزراعة تعلن 7 أسباب لانتشار مرض الجلد العقدى.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الخدمات البيطرية، أن أسباب انتشار مرض الجلد العقدى فى مصر والمعوقات والمشكلات المصاحبة لتنفيذ أعمال الخدمات البيطرية، كالاتى:-
1-انتشار الناقلات الحشرية ومنها الناموس خاصة خلال شهور الصيف ويرجع ذلك إلى انتشار البرك والمستنقعات المائية والقمامة.
2-عزوف العديد من المربيين عن التحصين كونه بمقابل مادى.
3-عدم قيام المربيين بالإبلاغ الفورى عن ظهور حالات مرضية.
4- قيام المربيين بالتخلص من الحيوانات النافقة بطرق غير صحية بإلقائها بالقنوات والمصارف المائية دون الرجوع الى أجهزة الطب البيطري.
5-قيام المربيين بعلاج حيواناتهم على نفقتهم الخاصة كما يلجا بعض المربيين الى شراء لقاحات خاصة مجهولة المصدر وتحصين حيواناتهم بمعرفتهم ودون اللجوء الى أجهزة الطب البيطري.
6-ارتفاع تكاليف العلاج للراس المصابة.
7- عدم كفاية إجراءات أجهزة المحليات نحو القيام بدورها في تنفيذ حملات الرش وتطهير البرك والمستنقعات والتخلص من القمامة.
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