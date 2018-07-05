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الخميس، 05 يوليه 2018 11:47 م
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الرئيس اليمنى يناقش مقترحا حول دمج جهازين أمنييْن

الخميس، 05 يوليه 2018 10:01 م
الرئيس اليمنى يناقش مقترحا حول دمج جهازين أمنييْن الرئيس اليمنى
أ ش أ
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بحث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اليوم مقترحاً بشأن دمج جهازين أمنييْن فى اليمن.


وشدد الرئيس اليمنى ـ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ـ خلال لقائه برئيسى جهازى الأمن السياسى والقومى اللواء ركن عبده الحذيفى واللواء احمد المصعبى على أهمية " تفعيل عمل وأداء الأجهزة الأمنية والوقائية المعنية بأمن الوطن والمواطن وحماية الأمن القومى للبلد فى مواجهة التحديات التى تتربص بالوطن من قوى الشر والعدوان من ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من ايران وأذرعها الارهابية المختلفة".

 

 


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