الرئيس اليمنى: علاج جرحى المعارك على نفقة الدولة واجب وطنى

كتبت: إيمان حنا

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور، على أهمية تفعيل الجبهات والمقاومة بمحافظة اب باعتبارها حجر الزاوية فى مسرح العمليات لفك حصار تعز وتضييق الخناق على المليشيات الحوثية الايرانية واستكمال التطهير نحو العاصمة صنعاء.

جاء ذلك خلال استقباله القيادات العسكريه والأمنية بمحافظة اب، بحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى والدكتور عبدالله العليمى مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

وطرح محافظ اب اللواء ركن عبد الوهاب سيف الوائلى وقائد المحور والقيادات العسكرية والامنية التطورات والجهود المبذولة لاستعادة اب الرافضه لمشروع الكهنوت والانتصار لليمن الاتحادى الجديد المبنى على الشراكة والعدالة والمساواة.

وقال الرئيس إن هناك ادوار كبيره تعلق عليكم باعتباركم من القيادات العسكريه والامنيه التى لها إسهامات ميدانيه فى مواجهة المليشيات لتوحيد الجهود والصفوف مؤكدا على اهتمام الدولة بكافة المتطلبات والاحتياجات العاجله بما يعزز الجبهة الداخليه، والاهتمام بأوضاع المقاتلين وأيلاء ملف الجرحى عناية خاصة لافتا الى دور الحكومة فى هذا الصدد وتكفل الدولة بعلاج مختلف الجرحى ومن كل الجبهات والمحافظات باعتباره واجب ومسؤولية وطنيه وإنسانيه لن نحيد عنها.