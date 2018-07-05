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الخميس، 05 يوليه 2018 12:11 م
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الحماية المدنية تسيطر على تسريب السولار من خط البترول المغذى للبحيرة

الخميس، 05 يوليه 2018 10:44 ص
الحماية المدنية تسيطر على تسريب السولار من خط البترول المغذى للبحيرة تسريب- أرشيفية
دينا الحسيني و أسماء على بدر
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على تسريب كمية من السولار من خط أنابيب البترول بمنطقة عزبة الشيخ دائرة قسم ثان الرمل.

 

وكان اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وفق بيان وزارة الداخلية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل بالواقعة ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات من الحماية المدنية بمعداتها.

 

وبالفحص تبين تسرب كمية سولار من خط أنابيب البترول المغذى لمحافظة البحيرة على مساحة 300 متر مربع تقريباً بقطعة أرض فضاء بالمنطقة محل البلاغ وبمراجعة شركة أنابيب البترول أفاد مسئولى الشركة بأن التسرب ناتج عن حدوث كسر بالماسورة الرئيسية الممتدة من مقر الشركة بمنطقة المكس إلى مدينة دمنهور.

 

وتم غلق مصدر السولار وسحب الكمية المتسربة وجارى الإصلاح بمعرفة الفنيين بالشركة وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 6106 / 2018 إدارى قسم ثان الرمل.

 


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