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الجيش الأردنى: حريق بمستودع للكبريت مفتعل لإحداث فوضى بين النازحين

الخميس، 05 يوليه 2018 08:09 م
الجيش الأردنى: حريق بمستودع للكبريت مفتعل لإحداث فوضى بين النازحين النازحين السوريين
(أ ش أ)
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أكد قائد المنطقة العسكرية الشرقية بالقوات المسلحة الأردنية العميد الركن خالد المساعيد أن الحريق الذى اندلع فى أحد مستودعات الكبريت فى المنطقة الحرة الأردنية السورية، ليلة أمس، كان مفتعلا لإحداث فوضى بين النازحين لغايات فتح الحدود أمامهم للدخول للأراضى الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الخميس، عن المساعيد قوله إن هنالك 40 الف نازح سورى يتواجدون فى المنطقة الحرة الأردنية السورية، وشكلوا كتلا بشرية بينهم عناصر إرهابية ومندسون، وأن الحريق الذى اندلع فى أحد مستودعات الكبريت فى المنطقة الحرة الأردنية السورية، ليلة أمس، كان مفتعلا لإحداث فوضى بين النازحين لغايات فتح الحدود أمامهم للدخول للأراضى الأردنية.

وأضاف أنه تم أيضا نشر شائعات بين النازحين بانتشار غازات ناجمة عن الحريق لذات الغاية والمتمثلة بفتح الحدود الأردنية أمام النازحين السوريين مؤكدا أنه لم يسفر عن الحريق اى إصابات بشرية.

وأكد المساعيد أن الدولة الأردنية ما زالت متمسكة بقرارها بمنع اللجوء إلى داخل الأراضى الأردنية بالتزامن مع قيامها بواجبها الإنسانى تجاه النازحين بشقيه الإغاثى والطبي.

وشدد على أن الحدود الشمالية للمملكة آمنة وأن القوات المسلحة الأردنية لديها القدرة والجاهزية الكاملة لحماية الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك بما يحقق هذه الغاية الوطنية.

 


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