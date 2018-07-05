الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال لضابط بالجيش الليبي

رويترز

أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أمر اعتقال ثانيا لمحمود الورفلى بالجيش الوطني الليبى، المتهم بإعدام عشرات المعتقلين.

وقالت المحكمة إن لديها أسبابا تدفعها للاعتقاد أن الورفلى قام بنفسه "بقتل عشرة معتقلين بالرصاص خارج مسجد بيعة الرضوان فى بنغازى فى ليبيا" يوم 24 يناير الماضى، وأضافت أنها ثامن واقعة من نوعها يُتهم فيها بالقتل كجريمة حرب.

وأصدرت المحكمة الأمر الأول لاعتقال الورفلى فى أغسطس من العام الماضي لقتله 33 شخصا فى سبع وقائع أخرى سابقة. وقالت إنه متهم إما بقتلهم بنفسه أو بإصدار الأمر بقتلهم.

وقال مصدر عسكري إن الورفلى سلم نفسه فى فبراير لسلطات الجيش فى شرق ليبيا بسبب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، لكن تم الأفراج عنه بعد يوم واحد.

وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبى في مارس إن الورفلى لن يُسلم للمحكمة الجنائية الدولية بسبب نزاهة وصرامة النظام القضائى الليبى.