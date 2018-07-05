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الجمعية الفلكية بجدة: الكرة الأرضية تصل لأبعد نقطة عن الشمس غدًا

الخميس، 05 يوليه 2018 03:00 ص
الجمعية الفلكية بجدة: الكرة الأرضية تصل لأبعد نقطة عن الشمس غدًا كوكب الأرض - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تصل الكرة الأرضية، غدًا الجمعة، إلى أبعد نقطة "الأوج" فى مدارها حول الشمس عند الساعة 4.47 مساء بتوقيت جرينتش.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن من المفارقات أن الأرض تقع فى أبعد نقطة من الشمس فى منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، وهذا يخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب فى حدوث الفصول الأربعة.
 
وتابع التقرير، أن الكرة الأرضية تتحرك فى مدار دائرى الشكل تقريباً، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً، فالأرض الآن على مسافة حوالى 5 ملايين كيلومتر أبعد من الشمس مما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، هذا بالمقارنة بمعدل المسافة من الشمس البالغ حوالى 150 مليون كيلومتر.
 
وهذه السنة ستكون الأرض فى أبعد نقطة من الشمس على مسافة 152، 095، 566 كيلومتر مقارنة بالعام الماضى عندما وقعت الأرض فى "الاوج" فى الرابع من يوليو، حيث كانت أقرب قليلاً على مسافة 152، 092، 505 كيلومتر.
 
وأشارت إلى أن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميل محور دوران الأرض البالغ 23، 4 درجة، فنحن الآن نعيش فصل الصيف بسبب أن الأرض فى موقع من مدارها، حيث الجزء الشمالى يميل معظمه باتجاه الشمس فى حين أن النصف الجنوبى يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك فصل الشتاء.
 

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