video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم العالى": 48 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

الخميس، 05 يوليه 2018 12:30 م
"التعليم العالى": 48 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن تنسيق إلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن 48 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا على موقع التنسيق حتى الآن منذ فتح التسجيل لهم  الثلاثاء الماضى.

وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موقع التنسيق فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام ومن بينها كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية النوعية والرياضية والموسيقية، معلنا أن الكليات ستلتزم بإدخال بيانات الطلاب ودرجاتهم على موقع التنسيق بعد انتهاء هذه الاختبارات.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء اختبارات القدرات للقبول بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس

اختبارات القدرات

التعليم العالى

مكتب التنسيق




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة