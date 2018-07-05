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الخميس، 05 يوليه 2018 05:35 م
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التصريح بدفن 4 والاستعلام عن طفلة مصابة فى اصطدام جرار بتوك توك بالبدرشين

الخميس، 05 يوليه 2018 04:44 م
التصريح بدفن 4 والاستعلام عن طفلة مصابة فى اصطدام جرار بتوك توك بالبدرشين محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى اصطدام جرار زراعى بـ"توك توك" بإحدى قرى مركز البدرشين بجنوب الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية لطفلة مصابة فى الحادث.
 
وتحفظت النيابة على الجرار والـ"توك توك" المتضرر، وأمرت بعرضهما على لجنة فنية لفحصهما وكتابة تقرير وافً عنهم؛ وتباشر التحقيق مع سائق الجرار، بعدما وجهت له اتهامات القتل والإصابة الخطأ.
 
كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالبدرشين، فانتقل رجال المرور إلى محل الواقعة، وتبين أن جرار زراعى صدم توك توك مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة طفلة، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد الجرار، وأعاد رجال المرور حركة السير لطبيعتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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