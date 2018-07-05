البيئة والتنمية المحلية فى اجتماع موسع لبحث منظومة إدارة المخلفات الصلبة

فى إطار التعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية تم عقد اجتماعا موسعا بين اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث منظومة إدارة المخلفات الصلبة بحضور القيادات المعنية بالوزارتين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية.

وتم خلال الاجتماع عرض ملامح إدارة منظومة المخلفات الجديدة والاعتمادات المالية المطلوبة خلال عامى 2018/2019 لدعم المحافظات فى المرحلة الأولى وأهم المشروعات المخطط تنفيذها من خلال جهاز تنظيم المخلفات إلى جانب بحث الأدوات التمويلية المشتركة بين الوزارتين لتنفيذ أهداف المنظومة كما تم مناقشة الوضع المؤسسى للمنظومة فى مصر إلى جانب تفعيل الخطة القومية العاجلة لمدة أقصاها عامان والتى تهدف إلى وقف التدهور البيئى وتنفيذ بعض المداخلات العاجلة لتطوير البنية التحتية للمنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، أن ملف القمامة يأتى على رأس أولوياته خلال الفترة الحالية لإيجاد حلول وتغيير واضح على أرض الواقع.

وقال اللواء محمود شعراوى، أنه عقد خلال الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الشركات والنماذج الناجحة العاملة فى هذا الملف ومراكز الأبحاث الخاصة التى لديها أفكار لحل تلك المشكلة والنقيب العام للعامين بالنظافة وتحسين البيئة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وكافة الوزارات المعنية بالحكومة ومتابعة مع المحافظات لحل مشكلة القمامة بصورة سريعة.

وأكد شعراوى أننا نعمل كفريق واحد مع وزارة البيئة ليكون هناك نتيجة فعلية وحلول سريعة لمنظومة النظافة بكافة المحافظات.

وشدد الوزير على إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على التعامل بجدية مع كافة المشاكل التى تؤرق المواطن المصرى لإيجاد حلول سريعة وجادة لها على أرض الواقع والتى يأتى على رأسها مشكلة القمامة، لافتا إلى أهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية من المواطنين فيما يخص هذه المشكلة مع الحكومة والقطاع الخاص لإعادة الصورة الجمالية التى كان عليها الشارع المصرى.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تسعى مع باقى الوزارات المعنية بالحكومة إلى تحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع إن الهدف من هذا التعاون هو العمل على تنفيذ بعض التدخلات العاجلة فى منظومة المخلفات للخروج برسالة على المستوى الوطنى وهو شعور المواطن بالتغيير والاختلاف فى فترة وجيزة من خلال تقديم خدمة يرضى عنها المواطن وذلك إنطلاقا من المسئولية الكبيرة التى تقع على عاتق الحكومة ورفع شعار "مصر تنطلق" خلال الفترة القادمة فى كل المجالات.

وأضافت أن فريق العمل بالوزارة من خلال جهاز المخلفات وقياداته الشابة قادرين ولديهم إحساس عالى بالمسئولية وأن الوزارة لا تتوانى عن تقديم كافة أوجة الدعم والتعاون الوثيق لوزارة التنمية المحلية وإزلال أى عقبات تقف أمام تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقى.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن استراتيجية وزارة البيئة تقوم على التعاون الوثيق مع الوزارات الأخرى ومراعاة ودمج الأبعاد البيئية فى خططها من أجل ضمان استدامة أعمال تلك الوزارات.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين لوضع اليه تدخل عاجل على مستوى المحافظات وتقديم خدمة يرضى عنها المواطن لحين إنشاء وهيكلة الشركة القابضة والشركات المساهمة التابعة لها .