البنك العربى الإفريقى الدولى يحصل على 4 جوائز من مؤسسة EMEA Finance

كتب - أحمد يعقوب

نجح البنك العربى الافريقى الدولى فى الحصول على أربعة جوائز من مؤسسة EMEA Finance لأفضل الصفقات بمصر وأفريقيا وأوروبا والشرق الاوسط لعام 2017، وقد استلم الجوائز فريق عمل قطاع بنوك الاستثمار وتمويل الشركات بالعاصمة البريطانية لندن فى يونيو 2018.

عدة عوامل أهلت البنك للحصول على هذه الجوائز منها خبراته المستفيضة على مدار أكثر من خمسين عاماً فى تقديم خدمات بنوك الاستثمار وتمويل الشركات من خلال نخبة من أفضل الكوادر البشرية على الساحة المصرفية، بالإضافة إلى مساندة البنك لعملائه فى مواجهة التحديات المادية ليس فقط عن طريق إتاحة التمويل المطلوب ولكن بتقديم الإستشارات المالية على اختلاف انواعها، وكذا إبتكار برامج تمويلية مصممة خصيصاً لكل عميل طبقاً لاحتياجاته.

وصرح حسن عبد الله الرئيس التنفيذى للبنك العربى الافريقى الدولى: " أن أهم ما يميز البنك هو كوادره البشرية التى تعد من الركائز الأساسية لإستمرار ريادته كأحد أكبر المؤسسات المالية بمصر والشرق الأوسط، كما أنه يدعم تفوق البنك فى مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات وهو الشيء الذى من شانه أن يؤكد على إبراز موقع مصر فى خريطة الاستثمارات العالمية ويجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة."

وقد لعب البنك دوراً محورياً خلال عام 2017 فى ترتيب وتسويق لعدد من أبرز القروض المشتركة فى السوق المصرفية المصرية والتى تم تكريم البنك على أثرها من مؤسسة EMEA Finance وهى "أفضل صفقة للطاقة المتجددة بقارة أفريقيا" وذلك كونه المرتب الرئيسى لأنشاء 6محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية فى مصر Scatec Solar . وستقوم المحطات بإنتاج وبيع القوى الكهربائية من الطاقة المتجددة لمدة 25 عام لإنتاج الكهرباء من ستة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات (تيار مباشر400MW) مع الحكومة المصرية. وستنشأ محطات الطاقة الستة فى منطقة بنبان، بمحافظة أسوان بصعيد مصر، ومتوقع أن تنتج 870 جيجاوات/ساعة من الكهرباء خلال العام الواحد. وهذه المشروعات هى جزء من برنامج تعريفة التغذية الذى طرحته الحكومة المصرية عام 2015 بهدف إنتاج 2 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وحصلت هذه الصفقة أيضاً على لقب "أفضل صفقة فى مجال الطاقة الشمسية فى أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا EMEA region" .

كما حصل التمويل الممنوح من البنك للهيئة المصرية العامة للبترول على لقب " أفضل قرض مشترك فى قارة أفريقيا" ولعب البنك دور المرتب الرئيسى الاولى وضامن التغطية ومسوق التمويل للقرض البالغ قدرة 13.5مليار جنيه مصرى (745.8 مليون دولار) لتمويل مشروعات الهيئة.

ونال البنك جائزة "أفضل صفقة فى المجال الترفيهي" وذلك لاشتراكه كمرتب رئيسى ووكيل التسهيل فى قرض لشركة "مراكز الدلتا " لتأسيس مركز تجارى فى طنطا. وتفوق التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذا المشروع مليار جنيه مصري، ويتم تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ 135 ألف متر مربع، وتصل مساحته الانشائية إلى 45 ألف متر مربع. وتتبع شركة "مراكز الدلتا" لشركة "مراكز للاستثمار العقاري" وهى الذراع العقارى لمجموعة فواز الحكير السعودية فى مصر، كبرى الشركات المتخصصة فى تطوير المراكز التجارية فى الشرق الأوسط.

و قد حصل التمويل الممنوح من البنك للشركة المصرية لنقل الكهرباء على جائزة "أفضل صفقة تمويل مشروعات" والغرض من هذا التمويل هو المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات الشركة والمتمثلة فى تنفيذ واجراء التوسعات لبعض محطات المحولات القائمة وكذا شراء محولات جديدة بالإضافة إلى الخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية علماً بان البنك قد لعب دور المرتب الرئيسى الاولى ومسوق التمويل للقرض البالغ قدره 18 مليار جنيه مصرى.

وجوائز EMEA Finance Middle East Banking Awards تمنح للبنوك الفائزة على مستوى الشرق الأوسط التى تدفع الصناعة المصرفية بمنتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، وتتفوق فى تقديم أفضل الخدمات فى مجال تمويل الشركات وبنوك الاستثمار، وترفع من عدد الأفراد المتعاملة مع البنوك، وتشترك فى مشروعات تنموية مجتمعية هادفة.