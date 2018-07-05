البرلمان الأوروبى: على تركيا الاعتراف بقبرص لإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول

كتب: أحمد علوى

اشترط البرلمان الأوروبى على تركيا الاعتراف بدولة قبرص لإعفاء مواطنيها من تأشيرة الاتحاد الأوروبى.

وأقر البرلمان الأوروبى فى جلسة تصويت أمس الأربعاء، فى ستراسبورج التقرير عن بداية المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبى، وتبادل المعلومات الشخصية بين السلطات التركية المعنية ووكالة تطبيق القانون الأوروبية يوروبول، لمكافحة الإرهاب والجرائم واسعة النطاق.

ويعد التوصل إلى اتفاق مع يوروبول حول تبادل المعلومات الشخصية، هى أحد شروط الانتقال الحر بين دول الاتحاد الأوروبى.

وتضمن تقرير البرلمان الأوروبى شرط تعاون تركيا الكامل مع قبرص دون تمييز فى مجالات العدل والداخلية قبل المفاوضات المتعلقة بتبادل المعلومات الشخصية.

وبهذا بات الاعتراف بقبرص شرطاً لاستمرار مفاوضات تبادل المعلومات الشخصية، وبالتالى الإعفاء من تأشيرة الاتحاد الأوروبى.

ويتوجب الحصول على موافقة البرلمان الأوروبى على الاتفاقية المنتظرة، ويرجح أن يطرح البرلمان الأوروبى الأمر فى تقريره الخاص بتركيا فى الخريف المقبل.

وتطرق التقرير أيضاً إلى الحقوق والحريات الأساسية فى تركيا، واشترط التقرير تأمين المعلومات الشخصية بعد التوصل إلى اتفاق حول تبادل المعلومات الشخصية، مشترطاً الامتناع عن استخدام هذه المعلومات، لتطبيق عقوبة الإعدام أو أى أحكام غير إنسانية، حسب وصفه.