البترول: مستحقاتنا لدى الجهات الحكومية تتجاوز 130 مليار جنيه

كتب أحمد أبو حجر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حقل ظهر جعل مصر واجهة مميزة للاستثمار فى قطاع البترول والعاز المصرى، مشيرا إلى أن الحقل يضم عدد من أقوى شركات البترولية والغاز العالمية مثل اينى الايطالية روسنفت الروسية وبى بى الإنجليزية ومبادلة الاماراتية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة البترول اليوم الخميس، أن جهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعى سيعمل فى المرحلة الحالية على اصدار الرخص الداخلية من نقل وتوزيع داخل السوق المحلى.

وأضاف أن الوزارة ستتسلم الاستراتيجية النهائية لتطوير قطاع الثروة المعدنية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أن مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية تتجاوز ١٣٠ مليار جنيه.